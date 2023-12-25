Набиуллина объяснила причины роста цен на яйца в России Набиуллина связала рост цен на яйца с повышенным спросом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост цен на куриные яйца в России связан не только с инфляционными процессами, но и с повышением спроса среди населения, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. По ее словам, в 2021 году в России сложилась аналогичная ситуация, при которой резко дорожал то один, то другой тип продукции. Набиуллина также подчеркнула, что производители не могут удовлетворить возросший спрос.

По словам руководителя финансового регулятора, инфляция — это лишь один из параметров, влияющих на цены на различную продукцию. В случае с яйцами на цены повлиял повышенный спрос среди населения. Также на потребительский спрос влияет денежно-кредитная политика и процент ключевой ставки.

Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко дорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего, в нашем случае это высокий рост спроса, — рассказала глава ЦБ.

Как сообщалось ранее, Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук. По данным Россельхознадзора, открытие российского рынка для экспорта этого вида продукции стало возможным по итогам переговоров между Москвой и Баку. Предполагается, что импорт позволит решить проблему с ростом цен на яйца.