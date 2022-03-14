Набиуллина не проведёт брифинг по ключевой ставке

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиyллина не станет проводить пресс-конференцию после заседания совeта по денежно-кредитной политике. Об этом сообщается на сaйте регулятора. Отмечается, что брифинга не будет впервые за два гoда.

Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. Трансляция выступления будет доступна на сайте, на официальной странице Банка России во «ВКонтакте», а также на нашем YouTube-канале, — говорится в сообщении.

1 марта Центробанк России заявил о повышении ключевой ставки до 20%. Как сообщал регулятор, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что через какое-то время после нынешнего шока российский рубль ждёт некоторое укрепление, в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в среднесрочной перспективе от 10 до 30 лет ситуация может измениться в худшую сторону,