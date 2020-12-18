Набиуллина не исключила вероятности снижения ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/eaf213e0-414b-11eb-9c66-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дополнительного снижения ключевой ставки регулятором в будущем остаётся.

Очень много неопределённости сейчас и в развитии экономики, и в инфляционных процессах. Поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остаётся. Но, наверно, она меньше, чем мы об этом думали, — цитируют «Известия» председателя Банка России.

Она добавила, что денежно-кредитная политика РФ на протяжении всего 2021 года будет оставаться мягкой. В первой половине следующего года в планах регулятора — публикация прогнозов относительно траектории ключевой ставки.

При этом Набиуллина отметила, что пока регулятор не готов точно ответить о перспективе снижения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В ведомстве добавили, что будут оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения показателя, учитывая высокую неоднородность нынешних трендов в экономике и динамике цен.

Последний раз Банк России снижал свою ключевую ставку в конце июля. Потом два заседания подряд она не менялась, хотя регулятор давал понять, что дальнейшее смягчение монетарной политики вполне возможно. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки ещё имеется.

В ЦБ отметили, что инфляция складывается выше прогноза регулятора и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Кроме того, ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире куда меньше сдерживает экономическую активность, чем во втором квартале. Эксперты также считают, что основная причина такого решения Банка России — ускорившийся в последнее время рост потребительских цен. Провоцировать их ещё одним уменьшением ставки было бы слишком рискованно. Согласно прогнозу ЦБ, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2021-м 3,5–4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, писал NEWS.ru.