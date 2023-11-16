ЦБ выступил за выработку критериев адресности льготной ипотеки Набиуллина: ЦБ обсудит с кабмином критерии адресности льготной ипотеки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный Банк России обсудит с правительством подходы к выработке критериев адресности льготной ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», уровень доходов населения может быть одним из таких условий.

Руководитель ЦБ отметила, что льготное кредитование привело к региональным перекосам. Это связано с тем, что значительная часть такой ипотеки берется в столичных регионах для инвестиций или же люди из регионов приобретают недвижимость, чтобы переехать.

Я думаю, надо с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев. Я думаю, надо посмотреть и на уровень проникновения ипотеки, и жилищное строительство, — отметила она.

Ранее Набиуллина объяснила, что Банк России был вынужден повысить ключевую ставку. По ее словам, это было необходимо, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса. Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда регулятор поднял ее до 15% в четвертый раз за год. Как уточнили тогда в ЦБ, текущее инфляционное давление значительно усилилось и оно выше ожиданий регулятора.

Вместе с этим глава Центробанка не исключила повышения ключевой ставки до конца декабря. При этом она отметила, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку уже в следующем году.

До этого Набиуллина заявила, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, а не дефицит денег и кредитов. По ее словам, это доказывают опросы, проведенные на различных предприятиях страны.