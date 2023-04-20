Набиуллина назвала условие регулировки курса доллара Набиуллина: ЦБ вмешается в работу валютного рынка только при угрозах для финстабильности

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Банк России сохраняет приверженность плавающему курсу валют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает ТАСС. Она добавила, что регулятор считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как очень действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым, только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной, — сказала Набиуллина.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее заявил, что ЦБ варьирует курсы валют с учетом интересов импортеров и экспортеров. Он подчеркнул, что экспортеры станут нести убытки, если доллар будет торговаться ниже отметки в 72 рубля. И Центробанк повышает курс доллара, чтобы они «набрали правильный жирок», заметил Арефьев.

В свою очередь экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев рассказал, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, а из-за пассивности предпринимателей российская экономика стоит на паузе, что приводит к падению курса. По его словам, к концу апреля курс может составить 82–84 рубля за доллар.