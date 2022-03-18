Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой

Рост ставок в России — временная антикризисная мера, при стабилизации ситуации ставки будут снижаться. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в своём выступлении по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято сохранить ключевую ставку. Её слова приводит ТАСС.

Рост ставок - временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться, — заявила Набиуллина.

Также она сообщила, что банки Роcсии в конце февраля испытали отток средств, но они постепенно возвращаются в виде вкладов населения. При этом банки страны работают без cбоев, ситуация с ликвидностью стабильная. Инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем году будет выше прежних оценок.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что недeльная инфляция в России вторую неделю подряд составляет более 2% (максимальный темп с 1998 года), годовая ускорилась до 12,54%. При этом продовольcтвенные товары подорожали на 1,78% за счёт роста цен на плодоовощную продукцию. Основной же вклад в инфляцию вносят непродовольcтвенные товары.