https://static.news.ru/photo/5c6fa9c2-d56b-11e9-aba1-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нужно создавать условия для развития частного бизнеса, а также начать тратить средства от дополнительных налоговых поступлений. Это позволит ускорить темпы роста ВВП, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме — 2019.

Мы все рассуждаем, как мы поднимаем экономический рост. Давайте уже потратим то, что собрали в виде дополнительных налогов. Рост может ускорить только частный бизнес, — рассуждает Набиуллина.

Как ранее писал News.ru, Набиуллина по итогам заседания совета директоров заявила, что уровень инфляции в первые месяцы нового года может составить 3,5–4%. Она также отметила, что показатель за 2019 год уже приблизился к 4%.