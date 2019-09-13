Нужно создавать условия для развития частного бизнеса, а также начать тратить средства от дополнительных налоговых поступлений. Это позволит ускорить темпы роста ВВП, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме — 2019.
Мы все рассуждаем, как мы поднимаем экономический рост. Давайте уже потратим то, что собрали в виде дополнительных налогов. Рост может ускорить только частный бизнес, — рассуждает Набиуллина.
Как ранее писал News.ru, Набиуллина по итогам заседания совета директоров заявила, что уровень инфляции в первые месяцы нового года может составить 3,5–4%. Она также отметила, что показатель за 2019 год уже приблизился к 4%.