Набиуллина назвала шесть шагов для борьбы с бедностью Набиуллина: инфляция и закредитованность мешают борьбе с бедностью

Инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия.

Первое (вернусь к тому, с чего начала) — это снижение инфляции. Инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры, — заявила Набиуллина.

Следующим шагом глава регулятора назвала борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, четвертым — поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также Набиуллина посчитала важным развивать финансовые продукты для людей с низкими доходами.

И конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения, — заключает глава ЦБ.

В декабре президент Владимир Путин сообщал, что уровень бедности в России в 2023 году опустится до исторического минимума. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (зарплатой менее 14 392 рублей в месяц) в III квартале 2023 года составила 14,8 млн человек. При этом летом демограф Юрий Крупнов отмечал, что за чертой бедности находятся 57% многодетных семей, а каждый ребенок для родителей становится «билетом в нищету».