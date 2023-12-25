Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции Набиуллина назвала блокировку российских активов за рубежом болезненной темой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Блокировка активов является наиболее болезненной темой для россиян в условиях санкций, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. По ее словам, российская финансовая система была готова к большинству ограничений еще с 2014 года, однако заморозка активов и блокировка международных платежей стали настоящей проблемой.

Глава Центробанка РФ подчеркнула, что в настоящее время специалисты регулятора пытаются решить проблему, связанную с международными платежами. Кроме того, Банк России и правительство РФ совместно занимаются решением проблемы с замороженными и заблокированными активами частных лиц. По словам Набиуллиной, под блокировку подпали активы миллионов людей.

Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но оказались с замороженными активами, — рассказала она.

Набиуллина отметила, что блокировка российских резервов является негативным сигналом для всех центральных банков, так как это является нарушением базовых принципов их защищенности. Однако России удалось компенсировать это ограничение благодаря плавающему курсу и валютным ограничениям, принятым весной 2022 года.

Издание New York Times со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что США запустили переговоры о передаче российских активов правительству Украины. Поводом для этого послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.