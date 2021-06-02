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Экономика

Набиуллина назвала препятствие для экономического роста в РФ

09:48, 03 июня 2021

Экономическому росту России может помешать не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС.

Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки ещё выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту, — сообщила Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2021.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль является будущим страны. Она также отметила, что это касается на только России. Так, с переходом экономики в онлайн-формат цифровые валюты станут будущим финансовых систем всех стран. Набиуллина подчеркнула, что у людей есть запрос на быстрые и дешёвые платёжные системы, восполнить этот пробел могут именно цифровые валюты центральных банков государств.

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