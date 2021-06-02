Набиуллина назвала препятствие для экономического роста в РФ

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российский государственный долг достиг почти 20 трлн рублей — 17% валового внутреннего продукта (ВВП). Ещё через два года он может превысить 21% ВВП. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счётной палаты.

Государственный долг России за I квартал этого года вырос на 741,29 млрд рублей — до 19,68 трлн рублей, или 17% прогнозируемого размера ВВП, — говорится в отчёте. При этом в...