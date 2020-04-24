Набиуллина назвала невозможным банковский кризис в России

https://static.news.ru/photo/8780aad8-8634-11ea-a615-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала влияние пандемии коронавируса на российские банки, но назвала невозможным кризис по примеру 2008-го или 2014 годов.

По словам Набиуллиной, снизилось качество активов, банки начали терять прибыль и комиссионные доходы, но ситуация в корне изменилась со времени прошлых кризисов.

Банки сейчас обладают реальным эффективным запасом и капитала, и ликвидности. Они подошли к этой ситуации гораздо более подготовленными. Мы также даём регуляторные послабления, чтобы несмотря на свои запасы и буферы на капитал, банки вот эти убытки могли растянуть во времени, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава Банка России отметила, что регулярные стресс-тесты в отрасли показали, что даже при снижении прибыли банки «смогут как проводить реструктуризации, так и продолжать кредитовать экономику».

Как писал NEWS.ru, Набиуллина назвала устаревшим негативный сценарий развития экономики России на 2020 год и пообещала, что Центробанк проработает дополнительные меры поддержки экономики.