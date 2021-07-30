Набиуллина назвала инфляцию в России долгосрочным явлением

Инфляция — это «налог на бедность», и в России это явление будет долгосрочным. Такое мнение в интервью Financial Times высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х гг. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени, — заявила Набиуллина.

По её словам, более сдержанными инфляционные ожидания были при более стабильных условиях, но «они реагируют на пандемию, цены растут». Также глава ЦБ обещала, что регулятор будет проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми, — добавила Набиуллина.

Она подчеркнула, что «инфляция — это налог на бедность», поскольку малообеспеченные слои страдают от неё больше других. Поэтому политика ЦБ по снижению и стабилизации инфляции на низком уровне направлена «на уменьшение уровня неравенства».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что мировая экономика восстанавливается достаточно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками. Он призвал правительство выверенно и сбалансированно бороться с темпами роста инфляции в стране.

Россиян предупредили о росте цен на автомобили, кофе, загородную недвижимость и авиабилеты. По прогнозу ЦБ, в 2021 году годовая инфляция в РФ составит 5,7–6,2%, а в 2022-м будет находиться на уровне 4%.