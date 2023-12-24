Набиуллина: ключевую ставку надо было повышать еще весной

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Эльвира Набиуллина

Банку России следовало раньше начать ужесточать денежно-кредитную политику и перейти к повышению ключевой ставки, еще весной текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Она также отметила, что для обратного процесса необходимо убедиться в устойчивом снижении инфляции.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше. <...> Например, весной, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению, но затруднилась назвать сроки перехода к снижению ставки ЦБ анализирует широкий круг показателей, включающий в себя базовую инфляцию, темп роста цен без учета волатильных элементов, подорожание товаров и услуг, которые меньше зависят от курса рубля, пояснила Набиуллина.

Нужно будет для этого два или три месяца или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается, — отметила глава ЦБ.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Совет директоров ЦБ принял такое решение в связи с инфляционным давлением. В соответствии с прогнозом Центробанка, по итогам года годовая инфляция расположится на уровне верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%.