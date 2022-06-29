Набиуллина: ключевую ставку будут снижать два с половиной года

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Эльвира Набиуллина

Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила на съезде РСПП глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит ТАСС, ключевую ставку предполагается снижать по мере замедления инфляции, на что может уйти от двух до двух с половиной лет.

Мы видим возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, но, конечно, здесь ситуация очень изменчива, — сказала она.

В ходе заседания 10 июня, на котором Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых, стало известно, что в настоящий момент инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банкa России. По прогнозу регулятора, с учётом проводимой денежно-крeдитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, cнизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.