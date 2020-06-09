Набиуллина: экономике РФ понадобится несколько кварталов на восстановление

https://static.news.ru/photo/79b89180-aaed-11ea-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления после пандемии коронавируса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Коронавирус не просто на время «заморозил» нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивались экономика и финансовая система, — сказала Набиуллина в Госдуме.

Однако она имеет оптимистичный взгляд на будущее. По её словам, регионы начали ослаблять ограничения, заработали промышленные предприятия и торговля.

Несмотря на это Набиуллина считает, что на полное восстановление уйдёт несколько кварталов.

Как ранее писал NEWS.ru, госпрограмму кредитования под 2% на поддержку занятости в плане восстановления экономики нужно расширить, так как некоторые субъекты РФ уже выбрали по ней лимиты.