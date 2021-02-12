Набиуллина: эффект от снижения ставки на ипотеку «съеден» повышением цен

https://static.news.ru/photo/995cf06e-6d32-11eb-b23a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффект от снижения ставки на ипотеку был «съеден» к январю 2021 года повышением цен на жильё. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жильё, — отметила она.

По словам руководителя Банка России, в стране цены на жильё вряд ли упадут после завершения программы по льготной ипотеке. При этом Набиуллина считает, что на рынке должны быть системные льготные ипотечные программы, передаёт ТАСС.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить, но только после внесения изменений. По его словам, действие программы необходимо прекратить в регионах, где стоимость жилья увеличилась особенно сильно, так как рост цен более чем на 19% нивелирует эффект.

Также сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год стал рекордным для рынка ипотеки: банки в общей сложности выдали кредитов на 4,3 трлн рублей. Это на 51% больше по отношению к 2019 году и на 43% — к 2018-му, когда был установлен предыдущий рекорд. Помимо программы льготной ипотеки этому способствовало снижение ключевой ставки Центробанка, которая уменьшилась с 6,25% до 4,25%. Только под программы ипотеки в 6,5% годовых или ниже в 2020 году выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 трлн рублей. По данным ЦБ, в январе прошлого года средняя процентная ставка по всем ипотечным кредитам составляла 8,79%, а в декабре — 7,36%, писал NEWS.ru.