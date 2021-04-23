Набиуллина допустила сохранение ключевой ставки в 5% до конца года

https://static.news.ru/photo/0ae07cb4-a434-11eb-96f1-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Совет Федерации/flickr.com

Ключевая ставка может остаться на уровне 5% до конца 2021 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета.

Такой сценарий возможен. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, поэтому мы дали диапазон средней ставки в целом на 2021 год и конца 2021 года, — заявила Набиуллина.

23 апреля Банк России опубликовал прогноз траектории изменения ключевой ставки, включив его в число других макроэкономических показателей. В текущем году её значения прогнозируются в диапазоне 4,8–5,4%, в 2022-м — 5,3–6,3%, в 2023-м — 5–6% годовых.

Мы видим, что инфляция сейчас выше, чем 4%, и поэтому краткосрочно область нейтрального диапазона может быть даже выше. Если накопятся дополнительные данные, мы готовы пересмотреть. Сейчас оснований для пересмотра нет. Но мы готовы будем уточнять, исходя из поступающей информации, — уточнила глава ЦБ.

Центробанк ещё в феврале объявил о намерении вернуть ключевую ставку в нейтральный диапазон к 5–6%. К первым действиям ЦБ перешёл уже в марте, повысив её на 0,25 п. п., до 4,5%. Тогда многие участники рынка не ожидали столь стремительной реализации планов Банка России и прогнозировали сохранение показателей на прежнем уровне. Эльвира Набиуллина объяснила тогда решение регулятора необходимостью предотвратить повышение инфляции.

В итоге темпы завершения периода смягчения денежно-кредитной политики оказались быстрее, чем того ожидали большинство аналитиков, готовившихся к повышению на 0,25 п. п.