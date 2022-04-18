Набиуллина: Центробанк может распоряжаться половиной резервов
Набиуллина заявила, что ЦБ может распоряжаться примерно 50% резервов в условиях санкций
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:14, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В условиях западных санкций Центробанк РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов, заявила во время выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. Она добавила, что речь идёт об активах, которые не подвержены санкционным рискам.
После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке, — отметила глава регулятора.
Ранее Набиуллина сообщила, что Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях. По её словам, на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. Набиуллина также подчеркнула, что российская экономика может вернуться на траекторию роста, несмотря на снижение ВВП. В стране будет развиваться производство, а также появятся новые рабочие места.