Набиуллина: Центробанк может распоряжаться половиной резервов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк (ЦБ) России не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. Она отметила, что восстановление поставок необходимых зарубежных товаров для бизнеса в России стало сложнее и дороже.

Мы не будем пытаться любыми методами вернуть её ниже (инфляцию. — NEWS.ru). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это...