Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года.
Будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения, но будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из новых данных, которые получим, — цитирует Набиуллину ТАСС.
Также глава Центробанка добавила, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет возможно, если анализ подтвердит необходимость этих мер для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%.
Как ранее писал NEWS.ru, Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 16 декабря 2019 года до 6,25%. В первом квартале 2020 года инфляция ожидается на уровне ниже 3%.
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