https://static.news.ru/photo/c4f30816-1da7-11ea-910c-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года.

Будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения, но будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага исходя из новых данных, которые получим, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Также глава Центробанка добавила, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет возможно, если анализ подтвердит необходимость этих мер для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%.

Как ранее писал NEWS.ru, Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 16 декабря 2019 года до 6,25%. В первом квартале 2020 года инфляция ожидается на уровне ниже 3%.