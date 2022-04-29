Набиуллина: Центробанк будет защищать замороженные Западом резервы Глава ЦБ Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты замороженных Западом резервов

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России разрабатывает меры защиты замороженных Западом резервов, в том числе правовые, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По её словам, которые приводит РИА Новости, ЦБ готовит чёткую стратегию действий по этому вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно.

Что касается возможной конфискации замороженной части российских ЗВР — мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Эта большая организационная, юридическая работа, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в нынешней обстановке «нет готовых рецептов, как реагировать», однако, по её словам, есть предложения принять меры в отношении имущества недружественных государств, но этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о запрете всех транзакций с Центробанком РФ и заморозке его активов. По замыслу европолитиков, такое решение должно помешать финансированию военных действий на Украине. Она также объявила об исключении крупнейших банков России из системы SWIFT.