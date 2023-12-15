Набиуллина: Банк России близок к завершению цикла повышения ставки

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Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, при этом многое будет зависеть от того, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока регулятор не увидит устойчивой тенденции к замедлению инфляции, подчеркнула она.

Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, — сказала председатель Центробанка.

15 декабря совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% в связи с высоким инфляционным давлением. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам этого года годовая инфляция будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. Рост ВВП, по прогнозам регулятора, в текущем году будет выше октябрьских ожиданий и превысит 3%.

Ранее экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что повышение ключевой ставки по решению Центробанка может привести к положительным последствиям. По его словам, такая мера позитивно скажется на курсе отечественной валюты и приведет к ее укреплению к президентским выборам.