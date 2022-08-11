На Западе заявили об энергетической победе России Обозреватель Bloomberg Блас: Россия под санкциями одержала победу на нефтяном рынке

Фото: Igor Kryzhko/Global Look Press

Объёмы производства российской нефти и её цены на рынках говорят о том, что Москва выигрывает в противостоянии на нефтяном рынке, заявил обозреватель Хавьер Блас. В статье для Bloomberg он отметил, что такое утверждение легко доказать, «каким бы индикатором вы ни пользовались».

Автор публикации подчеркнул, что первым показателем успеха Москвы является ситуация с объёмами добычи нефти. В июле в России её добывали в среднем почти 10,8 млн баррелей в день. Это чуть ниже 11 млн, которые были в январе.

Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти, — рассказал журналист.

Он назвал цену на российскую нефть вторым показателем победы Москвы. Она сначала вынуждено продавала нефть с огромными скидками, но в последние недели ценовые возможности России восстановились.

По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают, — указал Блас.

По его мнению, ещё один показатель успеха Москвы носит политический, а не рыночный характер. Так, ещё весной на Западе ожидали, что картель ОПЕК откажется от союза с Россией, однако вышло иначе. ОПЕК+ только незначительно увеличил добычу нефти.

Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнёт сказываться на потребителях и компаниях, — считает обозреватель.

Европейские правительства всё ещё заявляют на публику о решимости отказаться от российской энергии, однако, указал автор публикации, в частном порядке они должны осознавать неприятности, которые угрожает нанести их экономике такая позиция.

Ранее стало известно, что экономист Александр Данилов заявил: Европа не сможет заменить российский газ американским СПГ, потому что он стоит на порядок выше, к тому же нельзя четко определить сроки поставок этого горючего. Он уточнил, что в ряде европейских стран местные предприниматели уже понесли серьёзные потери из-за нехватки энергоресурсов.