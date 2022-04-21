На Западе просчитали возможность введения санкций против КНР

Эксперты просчитали варианты развития событий в ситуации, если США надумают ввести санкции против КНР по «антироссийской модели». Они уверены, что большой ущерб второй экономике мира Вашингтон нанести не сможет без значительных последствий для своей финансовой системы, сообщает британское издание The Economist.

Так, Эсвар Прасад из Корнеллского университета признал , что у США и его союзников имеются некоторые инструменты давления на Пекин, поскольку Китай держит две трети валютных резервов (всего $3,2 трлн) в государственных облигациях стран Запада. Данные активы при надобности Вашингтон сможет арестовать.

Джерард ДиПиппо из Центра стратегических международных исследований убеждён, что Пекин ответит конфискацией $3,6 трлн прямых иностранных инвестиций и акций на $2,2 трлн.

Аналитики едины во мнении, что санкции против остальных экономических институтов КНР будут иметь эффект бумеранга, поскольку именно на территории Китая располагаются четыре из 30 «системно значимых» банков мира. Бить по ним, значит, бить по учреждениям Запада, дававшим банкам кредиты или державшим у них счета.

Основным источником влияния Пекина эксперты назвали его обширный внутренний рынок. Они допускают, что Вашингтон, если захочет, может лишить Китай доступа к ряду высокотехнологичных разработок, например полупроводникам. Только это станет «выстрелом в ногу» — упадут прибыли американских производителей (на 37%), рабочих мест лишатся 120 тысяч человек, заключили аналитики.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил: миру следует отказаться от использования односторонних санкций и политики двойных стандартов. Мир находится на одном корабле, и недопустимо, чтобы какую-либо страну пытались выбросить за борт, образно отметил он. По его мнению, разногласия и споры между странами необходимо решать мирно, используя диалог и консультации.