На ВЭФ подписали соглашения об инвестициях на сумму 3,6 трлн рублей

Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил на конференции по итогам мероприятия вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его слова приводит ТАСС.
Среди крупнейших проектов, по которым в ходе форума удалось заключить контракты, полпред
Трутнев отметил, что работа на Дальнем Востоке по-прежнему будет направлена на привлечение инвестиций — как российских, так и зарубежных. Также Дальний Восток станет своего рода полигоном технологий управления, связанных с развитием региона.
Ещё одним соглашением, подписанным в рамках Восточного экономического форума, стало соглашение о строительстве нового города Спутника. Оно предполагает объединение с ним городов Владивостока и Артёма, общее население которых составляет 700 тысяч человек. По замыслу Минвостокразвития, с привлечением в эту агломерацию ещё 300 тысяч человек в регионе появится первый город-миллионник.