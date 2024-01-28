На Уолл-стрит предрекли миру новые «ревущие двадцатые» Аналитик Ярдени: период «ревущих 20-х» может повториться в XXI веке

Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS/Global Look Press

XXI век может ознаменоваться новыми «ревущими двадцатыми», заявил основатель консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени в подкасте Bloomberg. По его словам, в этой период ожидается новый подъем производительности, как это случилось в 1920-е годы.

По мнению Ярдени, сейчас мир находится «на ранних стадиях бума роста производительности», который ожидается в экономической, политической, технологической и культурной сферах. По его словам, в ближайшее десятилетие также могут подскочить зарплаты, что приведет к долгосрочному «бычьему» настрою на фондовых рынках, то есть преобладанию сделок на покупку и рост котировок.

Также Ярдени отметил характерную для этого периода растущую роль центральных банков в бизнес-среде при обсуждении установленного ими целевого показателя инфляции в 2%. По его словам, это является «нонсенсом».

Это дает им возможность что-то делать, проводить политику для достижения этой цели, продавать свою значимость. Но я думаю, что центральные банки стали слишком важными в нашей деловой жизни, потому что они так назойливы, — сказал он.

Ранее сообщалось, что США опережают Китай в гонке за экономическое лидерство в мире. За последний год американский ВВП вырос на 6,3%. У Китая этот показатель находится на уровне 4,6%. Западные экономисты предрекают экономике КНР вековую стагнацию.