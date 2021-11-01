На Украине заявили о сокращении транзита российского газа на треть

Транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на странице в Facebook. Согласно его прогнозу к концу весны «Газпром» недопоставит в Европу 5 млрд куб. м.

С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объёмах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн куб. м в сутки, — написал Макогон.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. По его мнению, в этом случае полноценный транзит газа через территорию страны прекратится, и Украина станет более уязвимой к российскому вторжению.

26 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил продлить контракт на транзит газа с «Газпромом». Он отметил, что Киев готов «хоть сегодня» заключить соглашение на 10–15 лет с объёмами транзита газа не менее 45 млрд кубометров в год. В РФ на это предложение не ответили.