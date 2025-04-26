Сбой в банковской системе парализовал Украину На Украине зафиксировали масштабный сбой в работе банковской системы

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На Украине зафиксированы серьезные перебои в работе банковской системы, передает «24 канал». Масштабный сбой затронул финансовые операции по всей стране.

Причины возникших неполадок в настоящее время установить не удалось. Официальные комментарии от банковских учреждений и государственных органов к данному моменту не поступали. Жители Украины жалуются, что не могут совершать платежи банковскими картами в торговых точках, общественном транспорте и такси. Перестали функционировать популярные платежные системы Apple Pay и Google Pay.

Ранее крупный технический сбой затронул платформу Steam. Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, только за час зафиксировано около 4 тысяч жалоб от пользователей, столкнувшихся с невозможностью войти в систему и запустить игры. Особенно много сообщений поступает о проблемах с доступом к популярным играм CS2 и Dota 2.

До этого серьезные технические проблемы возникли в мобильном приложении «Метро Москвы». Пользователи сообщали о невозможности открыть схему метрополитена, пополнить баланс карты «Тройка», причем проблемы наблюдаются как в самом приложении, так и при попытке оплаты через терминалы и валидаторы в транспорте. Многие отмечают постоянные вылеты приложения или бесконечную загрузку интерфейса.