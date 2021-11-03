На Украине рассказали об «участии» в сертификации «Северного потока — 2»

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Минэкономразвития предлагает приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов. Он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе, пишут «Известия».

Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета, — приводит издание доводы министерства. Инициативу поддержала Госдума, отметив, что на сегодня в России...