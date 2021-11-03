На Украине рассказали об «участии» в сертификации «Северного потока — 2»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что решение об участии его компании в сертификации газопровода «Северный поток — 2» может быть принято в течение недели. Допустят ли украинскую сторону до процедуры, станет известно до 14 ноября, пояснил он в Facebook.
Так топ-менеджер
Решение ожидается на следующей неделе, — написал Макогон 7 ноября.
О завершении строительства газопровода «Газпром» объявил в сентябре. В настоящее время проходит сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».
Ранее стало известно, что трубопровод «Северный поток — 2» станет надёжной основой для стабильного снабжения Германии газом, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. При этом Германии сейчас необходимы газовые электростанции, поскольку люди ожидают быстрого решения проблемы с растущими ценами на электричество, отметил он.