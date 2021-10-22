В Киеве предложили в два раза перекрыть поставки по «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может прокачать 11 млрд кубометров газа в Европу до конца этого года дополнительно к нынешним поставкам. Об этом заявила советник украинского министра энергетики Лана Зеркаль, сообщает «Экономическая правда». По словам Зеркаль, нежелание использовать возможности украинской ГТС связано только с намерением ускорить сертификацию нового маршрута, а не с нехваткой топлива.

Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объёмы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока — 2», — 5,6 млрд кубометров. Таким образом связи между отказом увеличивать поставки российского газа в регион и разрешением на прокачку через новый газопровод нет, считает советник.

Зеркаль отметила, что Россия не хочет использовать украинскую ГТС из-за «политики газового шантажа».

Они её не используют, потому что хотят, чтобы запустились «потоки», которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых «объятиях», — сказала она.

Ранее сообщалось, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в середине декабря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии, пояснил президент. Путин подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок.