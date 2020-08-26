На Украине повысили цены на газ для населения

https://static.news.ru/photo/1f193ba4-e845-11ea-8e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газ для украинцев в сентябре подорожает на 10–45% относительно августа, сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

В компании уточнили, что покупающие газ по тарифу «Месячный» граждане теперь будут знать цену 1 куб. м до того, как начнут его потреблять.

В сентябре она составит 4,7 гривны за куб. м с НДС (без стоимости распределения), — говорится в сообщении.

Для потребителей, которые пользуются годовым тарифом, стоимость газа увеличится на 10% — с 4,73 гривны за куб. метр до 5,24 гривны за куб. м.

Согласно прогнозу президента ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрея Мизовца, цена кубического метра газа зимой достигнет 6−7 гривен за куб. м при условии отсутствия сильных колебаний курса валюты, передаёт Regnum.

Ранее NEWS.ru писал, что член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Соответствующее предложение она направила в правительство России.