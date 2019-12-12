https://static.news.ru/photo/6c8dc004-1cbb-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук порадовался за одобрение Соединёнными Штатами введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, это осложнит реализацию проекта.

Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против «Северного потока — 2»! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины, — написал Гончарук в Twitter.

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2019 года. Об этом сообщил глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен. Он подчеркнул, что после того, как Дания выдала разрешение на прокладку труб на континентальном шельфе, никаких препятствий для реализации проекта нет.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как ранее писал NEWS.ru, американские сенаторы включили санкции в отношении участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний в проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2020 год.