Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук порадовался за одобрение Соединёнными Штатами введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, это осложнит реализацию проекта.

Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против «Северного потока — 2»! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины, — написал Гончарук в Twitter.

Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2019 года. Об этом сообщил глава участвующей в проекте немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен. Он подчеркнул, что после того, как Дания выдала разрешение на прокладку труб на континентальном шельфе, никаких препятствий для реализации проекта нет.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он тянется через Балтийское море до Германии, проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как ранее писал NEWS.ru, американские сенаторы включили санкции в отношении участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний в проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2020 год.

 

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