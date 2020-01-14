https://static.news.ru/photo/bec7242c-36c5-11ea-be1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон назвал сумму, которую «Газпром» 29 декабря перечислил «Нафтогазу».

По его словам, размер платежа составил $2 млрд 917 млн 551 тысяч 678,80.

К росту данной суммы, заявил он, привело нежелание российской компании своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража — в результате дополнительно было начислено около $350 млн, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России из-за крымских активов. По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.