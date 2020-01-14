Гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон назвал сумму, которую «Газпром» 29 декабря перечислил «Нафтогазу».
По его словам, размер платежа составил $2 млрд 917 млн 551 тысяч 678,80.
К росту данной суммы, заявил он, привело нежелание российской компании своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража — в результате дополнительно было начислено около $350 млн,
Как писал NEWS.ru, ранее исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России из-за крымских активов. По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.
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