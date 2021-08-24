На Украине назвали худший сценарий по «Северному потоку — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Парламентарий заявил , что Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США или же добиться десятилетнего контракта на поставку как минимум 40 миллиардов кубометров газа.

Худший вариант — это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года, — уточнил Гончаренко, добавив, что такой исход будет полным поражением Украины как государства.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере, включая гарантии объёма транзита газа. Вашингтон и Берлин подчеркнули, что продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года отвечает в том числе интересам Европы. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом.