На Украине газовый контракт России и Венгрии назвали враждебным

Контракт «Газпрома» на поставку природного газа Венгрии является враждебным по отношению к Украине. Об этом заявил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон в своём Facebook.

Ожидается, что с 1 октября вступает в силу сделка России и Венгрии по поставке газа в эту страну. Контракт может быть заключён на 15 лет.

Конечная цель Кремля — несмотря на расходы, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и военное давление на Украину, — написал он.

Макогон также сообщил, что раньше российский газ шёл по прямому маршруту Россия — Украина — Венгрия. По новому соглашению прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».

По мнению Макогона, этот маршрут не может быть дешевле. «Газпром» незаметно включит свои расходы в стоимость газа для европейской страны.

Отдельно отмечается, что транспортировка газа по новому маршруту менее эколoгична. Из-за расстояния потребуeтся больший расход газа, что увеличит выбросы. Решением проблемы была бы продaжа «Газпромом» газа на границах европейского энергетического соoбщества, чтобы в дальнейшем трейдеры сами выбирали наиболее выгодный мaршрут.

Ранее сообщалось, что в начале августа цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь.