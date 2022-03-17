На Украине начал работать PayPal

Электронная платёжная система PayPal начала свою работу на Украине. Об этом сообщил глава Минцифры республики Михаил Фёдоров, передаёт РБК. Глава ведомства отметил, что пользоваться системой можно уже сейчас.

Теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты, — сказал министр.

В начале марта система PayPal приостановила свою работу в России. По словам директора компании Дэна Шульмана, это связано с «текущими обстоятельствами», связанными с ситуацией на Украине.

В дальнейшем система решила «приостановить услуги по отправке и получению платежей в России», в связи с чем попросила пользователей вывести средства из электронных кошельков до 18 марта.

PayPal является крупнейшей дебетовой электронной платёжной системой. Она даёт пользователям возможность оплачивать покупки и отправлять деньги на карту, не раскрывая данных банковской карты или личной информации. Система основана в 1998 году в США. Ежегодно она обрабатывает более четырёх млрд операций, ею пользуются более 200 млн человек.

Ранее стало известно, что компания Apple разрешила расплачиваться банковской картой платёжной системы «Мир» в сервисах своей экосистемы и в учётной записи Apple ID. Отмечается, что карту «Мир» пока нельзя привязать, но официальные представители компании сообщили, что скоро это можно будет сделать.

С 10 марта приложение App Store перестало принимать оплату по российским картам.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны.