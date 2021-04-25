На туристический кешбэк направят 4,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/fe4bf008-a69c-11eb-b5f3-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшее время кабмин рассмотрит продление программы туристического кешбэка. Кроме того, министры обсудят дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 млрд рублей, которые уже согласованы с Минфином, передаёт ТАСС.

Зампред подчеркнул , что с момента запуска программы ею воспользовались свыше 1 млн россиян. Так, гражданам вернули около четырех млрд рублей.

Об этом Чернышенко сказал на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Глава кабмина поручил начать подготовку необходимых для рассмотрения инициативы документов.

Ранее продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

На предыдущий этап проекта правительство выделило два млрд рублей. По условиям программы туристического кешбэка, россияне могут вернуть четверть от затраченной на путешествие по России суммы, если его продолжительность составляет не менее двух ночей, а поездка была оплачена картой «Мир».