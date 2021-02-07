На Токийской бирже отмечен рекордный за 30 лет рост индекса Nikkei

https://static.news.ru/photo/4b4a52a4-46f0-11ea-ad6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

В понедельник на Токийской фондовой бирже зафиксирован рекордный с августа 1990 года рост индекса Nikkei. Причиной роста называют оптимизм о поддержке экономики в США.

В первые 15 минут торгов отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии индекс поднялся на 339,93 пункта, или 1,18% по сравнению с пятницей, и достиг 29119,12 пункта.

В свою очередь, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, находящихся в первой секции, индекс Тоpix вырос на 22,96 пункта - или на 1,21 %, до 1913,91 пункта.

Рост стоимости акций замечен у компаний, работающих на рынке черной металлургии, добывающей отрасли, сельского хозяйства и рыболовства.

Самыми эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева рассказала, что простыми и надёжными способами инвестиций в России сейчас являются банковский депозит и облигации федерального займа. Об этом писало NEWS.ru