На строительство ЦКАД власти выделили ещё 20 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/11bf82c6-f36a-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Правительство утвердило увеличение бюджета нового дорожного кольца вокруг Москвы ещё на 40 млрд рублей, из них 15,76 млрд рублей выделит бюджет. Также были сдвинуты сроки сдачи ЦКАД.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства. В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей. Изначально стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей.

Как отмечает издание, источники и объёмы финансирования проекта могут быть дополнительно уточнены после получения данных госэкспертизы каждого из пусковых комплексов.

В 2018 году президент Владимир Путин поручил Счётной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить обоснованность удорожания ЦКАД и ход выполнения госконтрактов. В результате Счётная палата выявила нарушения практически на каждом участке по части сроков выполнения работ, организации строительства, принятия выполненных работ и выплаты авансов заказчиком. Проверка показала, что причинами срыва сроков стали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Ведомство заключило, что раньше 2021 года ЦКАД не получится.

ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 километрах от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она пройдёт по территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составит около 340 километров.

Строительство началось в 2014 году. Это один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Трасса разделена на четыре пусковых этапа. Изначально предполагалось, что вводить в эксплуатацию их начнут в 2021 году.

Новое кольцо будет иметь по три-четыре полосы в каждую сторону и пройдёт в обход крупных населённых пунктов. При пересечении с федеральными и региональными дорогами возводятся многоуровневые транспортные развязки.

Проезд по ЦКАД будет платным. По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, цена составит 2,5 рубля за километр, писал NEWS.ru.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что допустимая скорость на Центральной кольцевой автодороге может быть увеличена до 150 километров в час. Сейчас, по его словам, предварительно согласован скоростной режим в рамках 130 километров в час.