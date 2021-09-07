Собчак расскажет о монетизации искусства на Столыпин-форуме в Москве

Телеведущая и блогер Ксения Собчак на IV Столыпин-форуме расскажет о том, как монетизировать искусство в рамках сессии «Искусство как бизнес».

Ксения Собчак, совместно с другими спикерами сессии, будет обсуждать вопросы бизнес-процессов в искусстве, даст советы по развитию своего дела в арт-среде и получению прибыли в период ограничений.

Также немаловажными для обсуждения станут вопросы актуальных трендов современного искусства и определение его значения в современном мире. Отмечается, что сессия с участием телеведущий пройдёт 10 сентября.

Кроме того, в форуме примут участие основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической безопасности и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и многие другие.

Ранее сообщалось, что тенденцию развития криптоэкономики в России в условиях пандемии обсудят на сессии «О, этот дивный криптомир! Новые границы цифровых активов», которая пройдёт 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума.