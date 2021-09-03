На Столыпин-форуме в Москве обсудят развитие криптоэкономики в России

Тенденцию развития криптоэкономики в России в условиях пандемии обсудят на сессии «О, этот дивный криптомир! Новые границы цифровых активов», которая пройдёт 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума.

Участники сессии обсудят вопросы, которые касаются принятия законодательной базы для криптовалюты. Учитывая, что данный вид активов с каждым годом всё сильнее укореняется в жизни людей, непонятной остаётся ситуация с правилами работы на рынке криптовалюты. Хотя, на сегодняшний день, именно криптоэкономика становится более удобной и надёжной по сравнению с традиционной банковской системой.

Кроме того, ряд стран осознанно ограничивают свободное обращение криптовалют на рынке, создавая свои аналоги. Подобная ситуация приводит к тому, что подобные заменители входят в противоречие с национальной валютной системой той или иной страны.

Во время преодоления последствий коронавируса сложно представить развитие экономики без диалога бизнеса, власти и общества, как в России, так и в мире. Мероприятие даёт возможность большому кругу предпринимателей и экспертов обсудить ситуацию в экономике на фоне восстановления, — отмечают организаторы форума.

Отмечается, что на IV Столыпин-форуме пройдут две пленарные дискуссии, свыше 20 форматов встреч с участием более 200 спикеров. Мероприятие состоится на площадке МГИМО.