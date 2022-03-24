«На словах красиво»: энергетик о переводе оплаты за российский газ в рубли

В ближайшее время у Европы нет альтернативы российскому газу, это признали сами европейцы, заявил NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Эксперт полагает, что решение по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли было принято с пониманием того, что европейцы не могут отказаться от него.

Европейцы зависимы от газа. Они не могут взять и отказаться. Каким-то образом придётся как-то соглашаться с этой новой схемой. Как будет она работать — пока не понятно, потому что одно дело поручение, другое дело — механизмы реализации. Но рынки европейские газовые уже отреагировали резким ростом на 25%, ожидая, что могут возникнуть проблемы с поставками российского газа, — сказал Пикин.

По его мнению, в некотором виде это решение кажется завуалированным, частичным отказом России поставлять газ в Европу, хотя напрямую РФ не хочет принимать такое решение. В теории европейцы могут быть вынуждены платить в рублях.

Теоретически всё возможно, но важно, как всё это будет реализовано. У «Газпрома» долгосрочные контракты с европейскими потребителями. В них система оплаты является существенным условием, она прописана. Просто в одностороннем порядке поменять евро или доллары на рубли — невозможно. На словах это красиво, на практике может быть не так красиво реализуется, — подчеркнул Пикин.

Энергетик добавил, что уже сейчас Европа предпринимает меры для снижения объёмов поставок из РФ, но полностью отказаться от российского природного газа невозможно.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.