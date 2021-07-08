Кабмин выделит 6 млрд рублей на развитие сёл

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство выделит 6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

Из этой суммы свыше 400 млн рублей получит Удмуртия, порядка 320 млн рублей — Иркутская область, 200 млн рублей — Кузбасс и 180 млн рублей — Чечня.

Также средства получат Ульяновская, Костромская и Брянская области. На их развитие направят 170 млн, 160 млн и 150 млн рублей соответственно. Кроме того, дополнительные 2 млрд рублей выделят на реализацию программы льготной сельской ипотеки.

Как уточняется, финансирование позволит улучшить жилищные условия тысяч российских семей.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза и на 16% в годовом выражении. Цены выросли только на земли промышленного назначения. Они торговались в среднем по стране за 94 тысячи рублей за сотку, что на 3% дороже, чем в прошлом году.