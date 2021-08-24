На программу обновления авиапарка России выделят 340 млрд рублей

Правительство России выделит 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
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Завершено формирование программы, которая предусматривает формирование российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счёт отечественных самолётов и вертолётов, — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что новые российские самолёты ИЛ-114-300 и МС-21 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий. По его словам, ИЛ-114 можно лишь условно назвать новым. Его первый полёт состоялся около 25 лет назад. Поэтому многое зависит от того, насколько глубоко самолёт был модернизирован. Дело в том, что за четверть века авиастроение ушло далеко вперёд по самым разным параметрам — от бортового оборудования и электроники до компонентной базы.
При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть, и пока не особо занята конкурентами. А региональные перевозки на турбовинтовых самолётах, полагает эксперт, могут быть вполне востребованными.