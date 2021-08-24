На программу обновления авиапарка России выделят 340 млрд рублей

Правительство России выделит 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он назвал выделенную сумму солидной, но, по его словам, деньги просчитаны, они есть, в том числе поступят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Завершено формирование программы, которая предусматривает формирование российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счёт отечественных самолётов и вертолётов, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что новые российские самолёты ИЛ-114-300 и МС-21 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий. По его словам, ИЛ-114 можно лишь условно назвать новым. Его первый полёт состоялся около 25 лет назад. Поэтому многое зависит от того, насколько глубоко самолёт был модернизирован. Дело в том, что за четверть века авиастроение ушло далеко вперёд по самым разным параметрам — от бортового оборудования и электроники до компонентной базы.

При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть, и пока не особо занята конкурентами. А региональные перевозки на турбовинтовых самолётах, полагает эксперт, могут быть вполне востребованными.