На постройку «олимпийского» храма в Северном Бутово выделят 850 млн рублей

Патриарх Кирилл согласовал объём финансирования в 850 млн рублей на строительство первой очереди храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Этот храм жители называют «олимпийским» из-за количества спортсменов-олимпийцев, которые участвуют в приходской жизни. Благотворителем проекта выступила компания «Норникель», сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина изданию «Вести Подмосковья».

Ресин отметил, что в смете есть пункт об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии. Сейчас идёт подготовка к началу строительства, надземную часть храма планируется начать строить до конца 2021 года. Благоустройство прихрамовой территории должно завершиться к декабрю 2022-го, а вся работа по внутренней отделке и пуско-наладочным работам — к марту 2023 года.

Нулевой цикл строительства храма составляет 100 млн рублей. На его базе создадут просветительский центр, который будет вести миссионерскую, образовательную и общественную деятельность.

Ранее в Санкт-Петербурге к 320-летию города предложили построить храм выше Исаакиевского собора. Изюминкой сооружения должны стать 320 золотых куполов. Проект уже вызвал волну возмущения среди общественности из-за отсутствия эстетической ценности проекта.