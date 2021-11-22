На постройку «олимпийского» храма в Северном Бутово выделят 850 млн рублей
Патриарх Кирилл согласовал объём финансирования в 850 млн рублей на строительство первой очереди храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Этот храм жители называют «олимпийским» из-за количества спортсменов-олимпийцев, которые участвуют в приходской жизни. Благотворителем проекта выступила компания «Норникель», сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина изданию «Вести Подмосковья».
Ресин отметил, что в смете есть пункт об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии. Сейчас
Нулевой цикл строительства храма составляет 100 млн рублей. На его базе создадут просветительский центр, который будет вести миссионерскую, образовательную и общественную деятельность.
Ранее в Санкт-Петербурге к 320-летию города предложили построить храм выше Исаакиевского собора. Изюминкой сооружения должны стать 320 золотых куполов. Проект уже вызвал волну возмущения среди общественности из-за отсутствия эстетической ценности проекта.