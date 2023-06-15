На полях ПМЭФ-2023 обсудили судоходство по Северному морскому пути

Фото: ПАО «Совкомфлот»

Совет участников судоходства по Северному морскому пути провел заседание в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2023. Постоянных членов Совета и приглашенных участников приняло в своей штаб-квартире ПАО «Совкомфлот».

Участники Совета обсудило строительства арктического грузового флота, атомных ледоколов проекта 22220, а также организацию регулярных субсидируемых рейсов из Санкт-Петербурга на дальний Восток, рассмотрели концепцию модели судоходства до 2035 года с учетом запланированного строительства грузового и ледокольного флота, поговорили о безопасности мореплавания в акватории СМП.

«В сегодняшних условиях востребованность Севморпути как национального и международного транспортного коридора возрастает. У нас есть необходимые для этого потенциал и ресурсы – накоплен колоссальный опыт, освоены технологии. Не вызывает сомнения, что положительная динамика перевозок по Севморпути не только сохранится, но будет нарастать, что обусловлено логистическими потребностями крупных индустриальных проектов, которые уже успешно реализуются в российской Арктике. Ключевой темой сегодняшнего заседания Совета стала роль смежных с судоходством отраслей экономики – в первую очередь, судостроения – в решении задач по развитию Севморпути. Участники Совета поддерживают необходимость наращивания кооперации всех заинтересованных сторон – судостроителей, грузовладельцев, регуляторов, судоходных компаний», — отметил председатель Совета участников судоходства по Северному морскому пути, председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, напомнил, что 6 июня прошла стратсессия п развитию Северного морского пути в Правительстве РФ. «Это знаковое событие. Мы вышли единым фронтом – и ведомства, и госкомпании, и корпорации, и частный бизнес представив возможности и проблемы для реализации задач по развитию Северного морского пути. Поддерживаю повестку сегодняшнего заседания. Мы вместе с судовладельцами должны создать будущее модель использования СМП. Кратно возрастающие грузовые потоки на северных территориях надо уложить в сжатые рамки возможностей. Исходим из того, что будет 14 ледоколов к 2030 г», — сказал он.