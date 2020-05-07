На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/544f8814-905c-11ea-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс предварительно согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для поддержки российских аэропортов.

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина.

После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться ещё около 30 млрд руб., но мы договорились, что к этому вопросу вернёмся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне, — отметил Дитрих.

Ранее Дитрих рассказал о падении пассажиропотока на всех видах транспорта на 70–95%. По его словам, в марте-апреле перевозки грузов на автомобилях снизились на 29%. Он также отметил, что Минтранс и Роспотребнадзор до конца весны намерены согласовать документ о медбезопасности на транспорте, писал NEWS.ru.