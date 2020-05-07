На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

Минтранс предварительно согласовал с Минфином выделение 10,1 млрд рублей для поддержки российских аэропортов.
Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина.
После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться ещё около 30 млрд руб., но мы договорились, что к этому вопросу вернёмся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне, — отметил Дитрих.
Ранее Дитрих рассказал о падении пассажиропотока на всех видах транспорта на 70–95%. По его словам, в марте-апреле перевозки грузов на автомобилях снизились на 29%. Он также отметил, что Минтранс и Роспотребнадзор до конца весны намерены согласовать документ о медбезопасности на транспорте, писал NEWS.ru.
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