На ПМЭФ-2023 обсудили обеспечение технологического суверенитета России

Фото: Росатом

При поддержке госкорпорации «Росатом» 16 июня на ПМЭФ-2023 прошла пленарная сессия, посвященная роли атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета.

В сессии «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего» приняли участие: Таун Хан, министр электрификации Республики Союз Мьянма; Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель департамента по атомной энергии МАГАТЭ; Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации; Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома» и другие. Модератором выступила телеведущая канала РБК Элина Тихонова.

Участники сессии обсудили вопросы создания целостной системы экономического развития и роль проектов в сфере «зеленой» энергетики (в том числе ядерной) в этой системе.

«Президент РФ поручил довести долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. К середине 2030-х годов доля атомной генерации составит 22-23%. Стремясь к достижению этих целей, нам нужно будет постоянно делать поправку на других участников рынка электроэнергии, следить за тем, как будет расти потребление и как будет расти экспорт в евразийском пространстве. Стройки запущены: еще два блока строятся Ленинградской области, два блока к Курской станции, расширяются Смоленская и Кольская АЭС, будет построен энергоблок с быстрым реактором БН-1200 на Белоярке и первый в мире энергблок с реактором четвертого поколения БРЕСТ-300 в Томской области», — отметил Лихачев.

Он добавил, что в планах госкорпорации – развитие линейки АСММ. «Малая мощность не сильно влияет на показатели, но она нам важна. Компактные блоки, возможно в модульном исполнении, станут референтной площадкой для дальнейшего экспорта. Глобальный рынок ядерного энергетики сейчас перестраивается, важны реальные модели установок».