На открытии торгов курс доллара вырос до 74,43 рубля

https://static.news.ru/photo/edfa310e-53dd-11eb-9685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи в понедельник, 11 января, курс доллара вырос на 0,37%. По информации на 10:00 по московскому времени он составлял 74,4325 рубля.

К 10:03 рост составил уже 0,42%. Соответственно, американская валюта торговалась по 74,47 рубля.

Поднялся по отношению к рублю и евро. На момент открытия торгов рост единой европейской валюты составлял 0,11%, она оценивалась в 90,6975 рубля за евро. Три минуты спустя рост был зафиксирован уже на уровне 0,16%, евро стоил 90,7475 рубля.

Также на открытии торгов на 0,2% растёт индекс МосБиржи. Рост индекса РТС составляет 0,09%.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение 2021 года курс евро будет колебаться в районе 82–92 рублей. Курс доллара, в свою очередь, станет составлять приблизительно 70–80 рублей. Об этом сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Он отметил, что в конце прошлого года рубль постепенно укреплялся по отношению к обеим валютам. Эти изменения были связаны с позитивными новостями на внешних мировых рынках.