На обновление транспорта в регионах выделят более 3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d7a28eb0-4b4f-11eb-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году будет выделено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на обновление городского пассажирского транспорта в регионах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На эти средства планируется приобрести 305 автобусов и 107 троллейбусов. Они будут поставлены в Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Казанскую, Кемеровскую, Красноярскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Самарско-Тольяттинскую, Саратовскую, Пермскую и Череповецкую агломерации, сообщается на сайте Минтранса России.

Мероприятие будет осуществляться с применением механизма лизинга на основании конкурсного отбора субъектов. Перевозчики, победившие в конкурсе, получат право приобретения в ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» транспортных средств со скидкой в 60%, отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации развития ВЭБ.РФ подготовить программу модернизации пассажирского транспорта в городах. Она должна содержать предложения по обновлению подвижного состава и оптимизации маршрутов, а также определить объёмы и источники финансирования. Программа должна быть готова к 1 августа 2020 года.