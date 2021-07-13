Названа стоимость разработки новых российских процессоров

В России потратят миллиарды рублей на создание процессоров нового поколения на открытой архитектуре RISC-V для компьютеров и серверов. На разработку будет выделено 27,8 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Из всей заложенной суммы на разработку процессоров 18 млрд рублей выделят Ростех и его дочернее предприятие «Национальные технологии». Оставшаяся сумма будет направлена из федерального бюджета. Уже к 2025 году процессоры должны быть готовы, чтобы поступать в структуры Ростеха, Минобрнауки и другие учреждения, отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, заявленная тактовая частота процессоров в 2 гигагерца является нереальной, так как на сегодняшний день максимально возможная частота работы процессоров составляет 450 мегагерц. Хотя новая архитектура системы достаточно перспективна, процессоров общего назначения на RISC-V в массовом сегменте нет.

В бизнес-плане проекта указано, что за 2025 год должно быть продано более 60 тысяч компьютеров на сумму свыше 7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что камеры наблюдения по всей России объединят в единую систему. Платформа объединит в единый контур системы видеонаблюдения во всех городах страны. На её разработку и установку камер планируется выделить 250 млрд рублей за пять лет.